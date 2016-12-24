Kulp’ta hindi satışları başladı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yılbaşı nedeniyle hindi satışları başladı. Hindilerin fiyatının bu yıl 70 ile 100 TL arasında değiştiği belirtildi.

Hindiler, Kulp ilçesi merkez Yenimahalle’de açık alanlarda satışa çıktı. Vatandaşlar, beğendikleri hindiler için uzun pazarlıklar yaptı. Hindi satıcıları ise iyi bir hindiyi nasıl seçebilecekleri konusunda vatandaşları uyardı.

Hindi satıcısı Mehmet Fidan, kendilerinin beslediği hindilerin fiyatlarının geçtiğimiz yıla oranla çok fazla artmadığını söyledi. Hindi fiyatlarının, dişi-erkek olmalarına ve kilolarına göre belirlendiğini ifade eden hindi satıcısı Fidan, “Bu sene hindileri 70-100 liradan satıyoruz. Hindilerimiz canlı olarak 5- 8 kilo arasında. Hindiler kanatlarının altı sarı olduğu zaman yağlı, beyaz olduğu zaman yağsız olur. Hindi almak isteyenler tüylerinin düz, kanat altlarının sarı ve beyaz olmasına dikkat etsinler” dedi

Eşi ile birlikte hindi yetiştirdiğini belirten Adem Çelik ise erkek ve dişi hindileri ayrı ayrı sattıklarını söyledi. Çelik, "İkisinin lezzeti çok farklıdır. Hindiler yılbaşında genellikle dolma halinde pişiriliyor. Hindilerimiz, organik beslendiği için etleri de oldukça lezzetlidir" diye konuştu.