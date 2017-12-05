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05 Aralık 2017 12:15

Kulp’ta Kadın İstihdamı ve Yaşam Merkezinin inşaatına başlandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde belediye tarafından hazırlanan proje kapsamında merkez Yeni Mahalle’de ilçe mimarisine uygun yapılan Kadın İstihdamı ve Yaşam Merkezinin çalışmalarına başlandı.

Kulp’ta Kadın İstihdamı ve Yaşam Merkezinin inşaatına başlandı

05 Aralık 2017 12:15


Kulp Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu’nun talimatıyla, kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımının artırılması amacıyla Kadın İstihdamı ve Yaşam Merkezi için ihtiyaç duyulan binanın inşaatına başlandı. Merkez Yeni Mahalle Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan 400 metrekarelik alan üzerinde Kadın İstihdamı ve Yaşam Merkezi binasının yapılması için 15 Ağustos 2017’de bir milyon 375 bin Türk Lirası ile ihaleyi alan firma, temel kazma çalışmasına başladı.


400 metrekarelik alan üzerine 3 katlı olarak inşa edilecek binada ipek puşi dokuma atölyesi, halı dokuma atölyesi, aile destek merkezi, hamam, sauna, yüzme havuzu, fitness center, kafeterya, kuaför, satış birimleri ve eğitim atölyeleri yer alacak.




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