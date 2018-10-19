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Kulp'ta Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak belirlenmesinin ardından Kulplu Muhtarlarda bir dizi etkinlik ile ’Muhtarlar Gününü’ kutladı.

19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak belirlenmesinin ardından Kulplu Muhtarlarda bir dizi etkinlik ile 'Muhtarlar Gününü' kutladı.


Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamlığı tarafından organize edilen 19 Ekim Muhtarlar Günü, Kulp ilçesi hükümet konağı bahçesinde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden etkinlikte Baloğlu Mahalle Muhtarı Abdulhalik Deniz günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaptı. Etkinliğe, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, ilçe protokolü ile ilçe merkezi ve köy muhtarları katıldı. Etkinlik, jandarma karakol komutanlığında, muhtarlara verilen ikramla sona erdi.

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