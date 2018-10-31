Kulp'ta, okullarda görevli özel güvenlik görevlileri eğitime alındı

Millî Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “Eğitim Kuramlarında Görev Yapan Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” kapsamında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eğitim düzenlendi. Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ilçedeki okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Konferans Salonunda düzenlenen eğitimle ilgili bilgi veren Kulp İlçe Milli Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Süleyman R. Arcan, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları, ayrıca okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, okullara yönelik olası terör ve şiddet olaylarına karşı hazırlıklı olmaları ile görevlerini daha dikkatli ve duyarlı yapmalarının sağlanması amacıyla bu eğitimler verilmiştir" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan 15 özel güvenlik görevlisinin katıldığı eğitim programını ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ise, "Amacımız çocuklarımızın eğitim yuvalarını daha da güvenli hale getirmektir ayrıca çocuklarımızın okul çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklardan etkilenmemesi, güvenli ve sağlıklı okul, güvenli gelecek, güvenli okul iklimi oluşturmaktır" diye konuştu.