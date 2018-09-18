Kulp'ta otogar inşaatı hızla devam ediyor

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesince hazırlanan, Büyükşehir Belediyesince de yapımına başlanan ilçe otogarı inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu “Çalışmaların en önemli aşamaları tamamlandı. Giydirme, ince işçilikten sonra peron yapımına başlayacağız. İlçemize yakışır modern ve vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlayacak bu projemizi çok kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız. İlçede faaliyet gösteren minibüs terminallerin bütünü burada hizmet vermeye başlayacaktır. İlçenin ilk ve tek otogarının hizmete girmesiyle daha sağlık bir ulaşım hizmeti sunulacak ve aynı zamanda şehir içi trafiği daha rahat bir soluk alacaktır. Şimdiden hizmetin en güzeline layık olan vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Bu projenin bir an önce hayata geçirilmesi noktasında bütün imkanları seferber eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya çok teşekkür ederim” dedi.