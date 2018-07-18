Kulp’ta yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke çalışmaları sürüyor

Tutşi, yağmursuyu şebekesi çalışmalarının Temmuz ayının sonunda tamamlanacağını belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdür Vekili Fırat Tutşi, Kulp’un altyapı çehresini tamamen değiştirecek olan ‘Kulp İlçesi İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı Yapım İşini’ yerinde inceleyerek daire başkanlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tutşi, öncelikle Diyarbakır Caddesi’nde devam eden yağmur suyu çalışmalarını inceledi ardından 500 metreküplük su deposunun inşa edileceği bölgeye giderek mahalle muhtarlarıyla görüştü.

İncelemelerin ardından çalışmalarla ilgili açıklamalar yapan Tutşi, Kulp’un eskiyen, yer yer kullanılamaz hale gelen tüm altyapısının baştan sona değişeceğini söyledi. Tutşi, çalışmanın proje bedelinin yüzde 50’sinin İller Bankası’nın SUKAP Programı çerçevesinde verdiği hibeyle, yüzde 50’sinin ise DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından karşılandığını ifade etti.

İki adet su deposu tamamlandı

Yapım işinde büyük ilerleme sağladıklarını kaydeden Tutşi, bugüne dek 200 metreküplük iki adet su deposunun inşa edildiğini aktardı. İş kapsamında 20 kilometre kanalizasyon şebekesi döşendiğini belirten Tutşi, yapılacak 7 kilometrelik hatla kanalizasyon şebekesi döşeme çalışmalarının tamamlanacağını söyledi. Tutşi kentte 21 kilometre içme suyu şebekesi döşendiğini belirterek, abone bağlantıları çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Sözleşme bedeli 13 milyon 104 bin 651 TL

Yağmursuyu çalışmalarında da sona yaklaştıklarını aktaran Tutşi, “Diyarbakır Caddesi’nde devam eden çalışmalarımız kapsamında 3 bin 500 metre yağmursuyu şebekesi döşeyeceğiz. Şimdiye kadar 500 metrelik bir ilerleme sağlandı. Temmuz ayının sonunda yağmursuyu çalışmalarının tamamlanacağını müjdeleyebiliriz. Yağmursuyu çalışmasının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışması başlayacaktır. Projenin sözleşme bedeli 13 milyon 104 bin 651 Lira’dir. Kulp’ta devam eden çalışma gerçekten büyük bir çalışma. Kulp’u kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi ile donatıyoruz. DİSKİ’nin altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından Büyükşehir Belediyemizce asfalt çalışmaları başlatılacak. Vatandaşlarımız çalışmaların tamamlanmasının ardından çok konforlu bir kent hayatı ile tanışacaklar. 24 saat kesintisiz su hizmetine erişebilecekler. Biliyoruz ki çok yönlü yürütülen çalışmalar esnasında vatandaşlarımız da bizlerle birlikte yoruldu. Büyük tahammül gösterdi. Kendilerine gösterdikleri anlayıştan ötürü teşekkür ederiz. Ama bu işin sonunda hep birlikte sevineceğiz” dedi.