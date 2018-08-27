Kulp’taki kaçırılma olayında sevindirici haber

Olayın duyulması üzerine engelli genç evine dönerken, kızın da kendi isteğiyle gittiği öğrenildi.

Olay yaklaşık iki ay önce Kulp ilçesinde yaşanmıştı. İddiaya göre, Şehmus Yavuz, daha önce tanıştığı M.B. ile bir süre görüşmüş, bir süre sonra da kaçmaya karar vermişti. İkilinin kaçmasının ardından kızın ailesi, Yavuz ailesi ile görüşüp kızlarının getirilmesini talep etmiş, talepleri karşılanmayınca da iddiaya göre Şehmus Yavuz’un engelli kardeşi Hacı Yavuz’u alıkoymuştu.

Kaçırılma olaylarının ardından Şehmus ve Hacı Yavuz’un ağabeyi Fehmi Yavuz, kızın ailesiyle görüşmek için araya kentin ileri gelenlerini koydu. Yapılan görüşmelerin ardından Hacı Yavuz, geçtiğimiz günlerde evine dönerken, kaçırıldığı iddia edilen M.B.’nin de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde annesi ve ağabeyine kaçırılmadığını ve kendi isteğiyle gittiğini söylediği öğrenildi.

Kaçırma olaylarıyla ilgili incelemeler devam ediyor.