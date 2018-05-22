Kulp’un eski sulama kanalları yenilendi

Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini sağlayan köylüler için sulama kanallarının büyük önem taşıdığını ifade eden İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cihan Güreş, yeni sulama kanallarının hizmete girmesinin ardından vatandaşların çiftçilik ve hayvancılık için ihtiyaç duyduğu suya kavuştuğunu söyledi. Güreş, “Ağaçlı Mahallesi’nde 600 dönüm arazi sulama yapacak projeyi gerçekleştirdik. Bu projede 58 üretici yaralanıyor daha önce toprak kanallarda vahşi sulama yapıyorlardı. Su kaybı ciddi anlamada fazlaydı. Bu projeyle su tasarrufu sağlanarak üreticiler yeni ürün yetiştirmeye başladılar. Bu projemiz Şanlıurfa GAP İdaresi destekli proje olup yaklaşık maliyet 300 bin TL’ydi. Çiftçilerimize bol kazanç dilekçelerimizle hayırlı olsun” dedi.

Su yetersizliğinden dolayı tarlalarında ekim yapamadıklarını ve hayvanların su ihtiyacını karşılayamadıkların belirten köylüler ise, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlüğüne teşekkür etti.