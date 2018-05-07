Kuraklık, çekirge istilalarına neden oluyor

Son zamanlarda Türkiye ve dünyanın bazı noktalarında artan çekirge istilaları, özellikle tarımla uğraşan çiftçilerin kabusu haline geldi. Bulundukları alanı kemirerek kullanılamaz hale getiren çekirgeler, kuraklık nedeniyle toplu halde üreyerek alanı kaplayabiliyor. En son geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan çekirge istilası da yine mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığa bağlı ortaya çıktığı kaydedildi. Uzmanlar, istila ile baş etmek için alanın ilaçlanması gerektiğini ancak fazla ilaçlamanın da bitkiye ve insana zararlı olabileceğini kaydetti.

“Bu çekirge türü baş belası”

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, istilaya neden olan çekirge türünün Fas çekirgesi olarak bilinen Dociostaurus Maroccanus olduğunu söyledi. Fas çekirgesi türünün, Akdeniz ülkelerinden, Kanarya Adalarına, Afganistan’a kadar yayılış gösterdiğini aktaran Prof. Dr. Satar, “İklim faktörleri bunların yayılışlarında, sürü haline gelmelerinde çok büyük rol oynamaktadır. Bu sene de Türkiye’de hava sıcak geçti. Bu nedenle sürü oluşturma durumu meydana geldi. Bu da doğal bir durum aslında. Bundan önce de birçok ülkede çekirge istilası meydana gelmişti. Bu çekirge, Akdeniz ülkeleri için baş belası olarak nitelendiriliyor. Özellikle böyle durumlarda ortaya çıkıyor, normalde rutin olarak ilaçlanıyor çevreler belirli dozajlarda, ama çok fazla ürüyen bir çekirge olduğu için istilaların önüne çok geçilemiyor. Dolayısıyla çok da ilaç kullanmak çevreye, insanlara zarar verebilir. Sanırım tarım araştırma enstitüleri bunları göz önünde bulundurarak fazla ilaç veremiyorlar diye düşünüyorum” dedi.