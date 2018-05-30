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30 Mayıs 2018 12:45

Kur’an aşkıyla 70 yaşında okuma yazma öğrendi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Yukarıharım köyünde ikamet eden ve sadece Kürtçe konuşabilen Ganime Sun, Kuran-ı Kerim’in Türkçe mealini okuyabilmek için gittiği kursta 3 ayda hem okuma yazma öğrendi hem de Türkçe konuşmaya başladı.

Kur’an aşkıyla 70 yaşında okuma yazma öğrendi

30 Mayıs 2018 12:45


Bismil’in Yukarıharım köyünde yaşayan ve sadece Kürtçe bilen 70 yaşındaki Ganime Sun, Kuran-ı Kerim’in mealini okuyabilmek için Türkçe öğrenmeye karar verdi. Kocasının da desteğini alan Sun, Yukarıharım Köyü İlkokulunda “Okuma yazma seferberliği” kapsamında açılan kursa katıldı. Sadece Kürtçe bildiği için zaman zaman sıkıntılar da yaşayan Sun, 3 ay gibi kısa bir sürede okuma yazmanın yanı sıra derdini anlatacak düzeyde Türkçe de öğrendi.



“Türkçe konuşamıyordu”


Kurs öğretmeni Mehmet Şafi Atalay, Ganime Sun’un kursa geldiği zaman Türkçe de konuşamadığını belirterek, “Ganime teyzede öyle bir hafıza var ki, geldiği zaman harfleri hiç tanımıyordu. Üç ay içerisinde okumaya yazmaya geçti. Yavaş yavaş Türkçe konuşmayı da öğrendi. Çok memnunum ve gurur duyuyorum onunla. Okuma yazmanın yaşı yoktur. Ganime teyze buna bir örnek. Her zaman okuma yazma öğrenilebilir. En büyük örnek burada. 31 tane kursiyerimiz vardı. Çoğu da okuma yazmaya geçti ama bu kursun en sevindirici yanı Ganime teyzenin bu yaşta çok erken okumaya geçmesi” dedi.



“Kocam da destek verdi”


20 torunu bulunan Ganime Sun, kursa gitmeye karar verdiği zaman kocasının da kendisine destek verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:


“Okuma yazma bilmediğim için Kuran-ı Kerim’in Türkçe mealini bilmiyordum. O yüzden kursa geldim. Şimdi okuyabiliyorum. Bazen torunlarımla da çalışıyorum.”




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