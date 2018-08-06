Kurban Bayramı için koordinasyon toplantısı düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramında vatandaşların bayramı sağlıklı ve huzur içinde geçirmeleri, temiz ve güvenli gıdaya ulaşmaları, kurban satış ve kesim yerlerinin hijyenik olması, mezarlık ziyaretlerinin rahat yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili daire başkanlıkları ile merkez ilçe belediyelerinin ilgili müdürlüklerinin katılım sağladığı koordinasyon toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Kurban Bayramında vatandaşların sorun yaşamaması için kurban kesim yerleri, gıda, ulaşım, mezarlık ziyaretleri, çevre temizliği, güvenlik tedbirleri konularında alınacak önlemler görüşüldü.

Toplantıda alınacak önlemler listesi hazırlandı. Canlı hayvan satış yerleri ile kurban kesim yerlerinin hazırlanması ve bayram süresince kontrolün yapılarak olası eksikliklerin giderilmesi için ilgili daire başkanlıklarının bilgilendirilmesi konusunda koordinatörlük yapmak. Kurban kesim yerlerinden mezbaha ve kombina dışında hijyenik kesim ortamının yaratılması için Veteriner Hekim görevlendirilmesi. Olası kurbanlık dana ve boğaların kaçmaları durumunda kurban yakalama ekibi ile destek sağlanması. Kurban kesim yerlerinde dezenfeksiyon ve haşerelere karşı ilaçlama yapılması. Mezarlık alanlarının temizliği yapılıp, vatandaşların ziyareti sırasında gerekli bilgilendirmeler yapılarak, ikramların yapılması. Canlı hayvan satış ve kesim yerlerindeki her türlü çevresel ve hayvansal atıkların bertarafının sağlanması, çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması. Kurban satış ve kesim yerlerinde yeterli sayıda çöp konteyneri ve gerekli hallerde çöp poşetlerinin bırakılması, temizliğin geciktirilmeden yapılması ve atıkların fazla olması durumunda temizliğin günde iki kez yapılması. Belirlenen hayvan satış ve kesim yerlerinde bayram süresince zabıta ekiplerinin görevlendirilmesi, özellikle belirlenen kesim yerleri dışında yapılacak olan kesimlerin önlenmesi. Urfa yolu üzerinde hayvan satışı ve kesimi yapılmaması için bayram öncesi ve bayramda denetimlerin yapılması. Bayram arifesi ve bayramın 1. günü. Yeniköy, Mardinkapı, Şehitlik, Alipınar ve diğer mezarlıklarda seyyar satıcılara ve dilencilere karşı tedbirlerin alınması. Vatandaşların Mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için trafik zabıtası görevlendirilmesi. Kent trafiğinin seyrini hızlandırarak engel ve tehlike arz edecek olumsuzlukların bertarafının sağlanması. Tüm hayvan satış ve kurban kesim alanlarında ihtiyaç duyulduğunda yeterli miktarda arasözlerle tazyikli su ile yıkama yapılması. Kömür tevzi sahası, Kayapınar İlçe Belediyesi Köy Ürünleri Pazar Yeri ve Organik Tarım Pazarı kesim yerlerine demir kale direklerinin monte edilmesi, etrafının branda ile çevrilebilmesi için metal bir iskeletin yapılması ve tüm metal aksamın antipas boya ile yeniden boyanması. Bağlar ilçesinde kurbanlık kesim yeri için Bağlar Belediyesince uygun bir yer tespiti durumunda burada beton bir sahanın yapımı. Kesim yerlerindeki rögarların kapaklarının takılması, tıkanıklık durumunun gözden geçirilmesi, su tesisatlarına muslukların takılması, tıkanıklıklarının giderilmesi için vidanjör görevlendirilmesi. Tüm ilçe belediyeleri belirlenen yerler dışında kurban satış ve kesimlerinin yapılmaması için sorumluluk almaları ve olası olumsuz durumlarda müdahale edilmesi. İskanevleri, Yeniköy kurban satış yeri ve Batıkent Fidanlık Alanında Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesi zabıta ekiplerinin gerekli ve yeterli tedbirleri alması, özellikle Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesinin bahçe duvarı etrafında satış ve kesimlerin yapılmaması için mutlakıyetle bayram süresince sabit bir zabıta ekibinin bulundurulması. Tüm ilçe belediyeleri kendi sınırları içerisinde bulunan satış ve kesim yerlerine yeterli sayıda çöp konteyneri veya römork ve gerekli hallerde çöp poşetleri vb. malzemeleri temin etmeleri, bayram süresince su ihtiyacının karşılanması ve her akşam kesim yerlerinin yıkanması için arasözlerin bulundurulması. Bayram Arifesi ve Bayramın 1. Günü Mezarlıklarda kontrolün sağlanması için Şehitlik Mezarlığında Yenişehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Mardinkapı Mezarlığında Sur Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Yeniköy Mezarlığında ise Bağlar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin görevlendirilmesi gibi önlemler alınması gerektiğini bildirildi.