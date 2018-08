Kurban etini doğru pişirmenin 5 yöntemi

Bayramda et tüketiminin de ayrı bir önem kazandığını dile getiren uzmanlar, etin sağlık kurallarına göre ve doğru pişirme yöntemleriyle hazırlanmasının büyük önem taşıdığını kaydetti. Memorial Dicle Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Dilek Çiçek, sağlıklı et pişirme teknikleri hakkında bilgi verdi. Çiçek, et pişirmenin 5 yöntemi hakkında bilgi verirken şunları söyledi:

"Birinci yöntem, pişirmeden önce 24 saat buzdolabında bekletin. Kurban etinin ortalama 24 saat buzdolabında bekletildikten sonra tüketilmesi uygundur. Dinlendirilen et daha kolay pişer, daha lezzetli olur ve vücudun eti sindirmesi daha kolaydır. İkinci yöntem, kavurma yerine haşlama ya da ızgarayı tercih edin. Kurban etlerinin tereyağı veya kuyruk yağında, yüksek sıcakta pişirilerek kavurma yapılması sağlık açısından uygun değildir. Yüksek ateşe maruz kalan yoğun hayvansal yağ, eti kanserojen içeriği yüksek bir besin haline getirir. En ideali, eti kendi suyunda, bol sebze ile pişirmektir. Üçüncü yöntem, mangal yaparken et ile ateş mesafesini ayarlayın. Etler, mangalda ızgara olarak pişirilecekse, vitamin kaybını en aza indirmek ve dumanın içinde yer alan zehirli maddelerin ete geçmesini engellemek için önlem alınmalıdır. Kömür tam olarak yandıktan ve yarı kor haline geldikten sonra etler pişirilmeli, ateşle et arasındaki mesafenin en az 15 santimetre olmasına dikkat edilmelidir. Dördüncü yöntem, buhar yöntemi ile etin besin değerini koruyun. Etin besin değerinden maksimum fayda sağlamak ve yağını olabildiğince azaltmak için en uygun ve sağlıklı yöntem buharda pişirmedir. Bu sayede besinlerin vitamin, mineral değerlerinde ve posasında kayıp yaşanmaz. Buharda pişirme yöntemi ile besin içerisindeki nişasta yumuşar, sebzeler daha yumuşak hale gelir. Böylece sindirim kolaylaşır ve glisemik indeks düşer, uzun süre tokluk hissi sağlar. Beşinci yöntem, baharatlarla etin sindirimini kolaylaştırın. Lezzetli ve sağlıklı bir et yemeği için baharatlardan faydalanılabilir. Kekik, biberiye, kırmızıbiber, kimyon gibi baharatlar kullanılarak, hazmı kolaylaştırıcı etkisi ile sindirim sisteminin, antioksidan özelliği ile de tüm vücudun yükü hafifletilebilir".

Diyetisyen Dilek Çiçek, dinlendirilmemiş çok taze etteki sertliğin hem pişirme sırasında hem de sindirimde zorluğa neden olacağını söyledi. Çiçek, "Bu nedenle özellikle mide ve bağırsak hastalığı olan kişilerin kurban etini en az bir gün dinlendirerek tüketmesi önemlidir. Buzdolabında bekletilen et haşlama, fırınlama ya da ızgara yöntemi ile pişirimelidir. Kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında bir kaç gün beklettikten sonra, haşlayarak ya da ızgarada pişirerek tüketmelidirler. Et, besin öğelerini kaybetmemesi ve mikro organizmaların çoğalmaması için buzdolabında 0-2 derecede 3-5 gün, derin dondurucuda -18 derecede 3 ay boyunca saklanabilir" dedi.

"Günlük et tüketimi ne kadar olmalı"

Öncelikle her şeyin bir sınırının olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Çiçek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kurban bayramı olduğu için et sınırsız bir şekilde tüketilmemelidir. Kadınların günlük et tüketimi 100-120 gram, erkeklerin de 150-180 gram civarında olmalıdır. Et tüketirken mutlaka yanında tam tahıllı ekmek ya da bulgur, karabuğday, kepekli pirinç gibi tahıllardan yapılmış pilav ve taze sebzelere de yer verilmelidir".