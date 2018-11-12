Kursiyerler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

Kentin sahip olduğu turizm potansiyelinin açığa çıkarılması için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bağlama, gitar, piyano, halk oyunları ile resim alanlarında eğitim alan 70 kursiyere yönelik kent gezisi düzenledi. Gezi kapsamında Kültür ve Kongre Merkezi'nde hafta içi ve hafta sonları eğitim gören öğrenciler sırasıyla, Ongözlü Köprü, Hevsel Bahçeleri, Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi, Denbej Evi, Cahit Sıtkı Tarancı Evi, Ulu Camii, Hasanpaşa Hanı, Suriçi Maketi, İçkale ile Hz Süleyman Camii'ni gezdi. Tarihi ve turistik mekanların tanıtıldığı gezide Turizm Şube Müdürlüğü rehberleri, öğrencilere yapılar ile alanlar hakkında bilgi verdi. Kenti tanıtıcı ve bilgilendirici gezide kursiyerler, tarihi mekanlarda sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi, Ongözlü Köprü'de halaylar çekerek eğlenceli dakikalar geçirdiler. Geziye katılan öğrencilere, şapka, kentin tarihini tanıtan broşürler dağıtıldı ve öğle yemeği ikram edildi. Akşam saatlerine kadar birçok tarihi alanı gezip bilgi edinme fırsatı bulan kursiyerlerin, ikamet ettikleri adreslere ulaşımları servis araçlarıyla sağlandı.