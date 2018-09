Kuyumcuyu yardımcısı dolandırdı

Kasadan para çalan yardımcı, hayali kişilerin borç aldığını yazarak patronunu kandırdı.

Diyarbakır’da Hakan Gold işletme sahibi Yılmaz Adem, yaklaşık 5 yıl önce yanına bir yardımcı aldı. M.A. isimli yardımcı kısa sürede Yılmaz Adem’in gözüne girmeyi başardı. Bir süre sonra iş yerine müdür yapılan M.A., işe girmesinin ardından kuyumcu dükkanında para ve altın kayıpları oluşmaya başlandı. Aynı iş yerinde çalışan U.B.’nin durumu fark ettiğini öğrenen M.A., yanında çalışan işçiye bir miktar para vererek susmasını sağladı. M.A.’nın şimdiye kadar kuyumcu dükkanından yarım kilo altın ve 300 bin lira da para çaldığı ortaya çıktı. M.A.’nın çaldığı paraları cebine koyma görüntüleri, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralarda hırsızlık yaptığı tespit edilen M.A.’nın işine son verilirken, şahıs emniyete şikayet edildi.

“Yarım kilo altın, 300 bin lira para ortada yok”

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Yılmaz Adem, M.A.’yı 5 yıl önce işe aldıklarını söyledi. Adem, şirketi büyüttükten sonra M.A.’yı müdür yaptıklarını belirterek, bir süre sonra iş yerlerinde açıkların çıkmaya başladığını ifade etti. Açıkları oluşmaya başlayınca açtıkları ikinci iş yerini kapattıklarını dile getiren Adem, şöyle devam etti:

“Açığımız olunca o dükkanı kapattık ve hepimiz tek dükkan altında çalışmaya devam ettik. O zaman tek kişiyi suçlayamazdık kardeşimiz dahil birkaç kişi çalışıyordu dükkanda çünkü. Buraya gelince de bir kişi iş yerimize geldi ve M.A.’dan bin 500 lira aldı. Ben de kendisine bu kim niye para verdin deyince o da bana bir hafta sonra parayı getireceğini söyledi. Aradan zaman geçti, para gelmedi ben de sordum ne oldu diye, o da bana itiraz etti yok ben para vermedim kimseye diye. Bundan sonra M.A.’yı takip etmeye başladım. Dükkanda kimse olmayınca parayı alıp cebine koyuyor. Her akşam açık çıkınca kamerayı incelemeye başladık. Gelen müşterilerden paramızı alıyoruz bunları kameradan görüyoruz, sonra kamerayı takip ettik, M.A., saydığı parayı arka cebine koyuyor ve bunu kimse fark etmiyor. Yanımızda çalışan muhasebeci U.B. ile işbirliği yapıyorlar, aldıkları parayı kayda geçirmiyorlar. Hayali isimlerle defterlere not ediyorlar. Biz bu başladığında ona ev aldık ve tapuyu da kendileri adına yaptık. 5 bin liraya yakın maaş veriyorduk onlara, bütün her şeylerini biz karşılıyorduk. Şu anda 550 bin civarında açığımız var. Emanetleri daha saymadık bile. Biz her ikisinden de şikayetçiyiz, karakola bildireceğiz.”