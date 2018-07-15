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15 Temmuz 2018 18:14

Lastiği patlayan otomobil takla attı: 5 yaralı

Diyarbakır’da seyir halindeyken lastiği patlayan ve şarampole yuvarlanıp taklalar atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil takla attı: 5 yaralı

15 Temmuz 2018 18:14


Kaza, Diyarbakır-Silvan yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silvan istikametine doğru seyir halinde olan 21 DE 321 plakalı otomobilin lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanıp yaklaşık 100 metre boyunca taklalar attıktan sonra durabildi. Otomobilde bulanan 5 kişi yaralanırken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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