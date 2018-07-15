Lastiği patlayan otomobil takla attı: 5 yaralı

Kaza, Diyarbakır-Silvan yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silvan istikametine doğru seyir halinde olan 21 DE 321 plakalı otomobilin lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanıp yaklaşık 100 metre boyunca taklalar attıktan sonra durabildi. Otomobilde bulanan 5 kişi yaralanırken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.