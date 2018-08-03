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03 Ağustos 2018 12:02

Leonardo Da Vinci Derneği öğrencileri yetenek sınavlarına hazırlıyor

Leonardo Da Vinci Eğitim Kültür ve Sanat Derneği, öğrencileri, yetenek sınavları ile bünyelerine alan lise ve üniversite sınavlarına hazırlıyor.

Leonardo Da Vinci Derneği öğrencileri yetenek sınavlarına hazırlıyor

03 Ağustos 2018 12:02


Diyarbakır’da bulunan Leonardo Da Vinci Eğitim Kültür ve Sanat Derneği, maddi durumu yetersiz öğrencilere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Dernek, bu kapsamda güzel sanatlar liseleri ile üniversitelerin yetenekle alım yapılan bölümlerine başvurmak isteyen öğrenciler için resim ve müzik olmak üzere iki farklı bölümde eğitim vermek için kolları sıvadı. Ücretsiz resim ve müzik kursu açmak için çalışma başlatan yönetim, başvuru sayısına göre sınıf açacak.


Konu ile ilgili bilgi veren Leonardo Da Vinci Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Mehmet Tekin, derneklerinin öncelikli çalışmasının maddi durumu yetersiz öğrencileri eşit şartlarda sınava hazırlamak olduğunu söyledi. Tekin, “Yıl içerisinde öğrencilere yönelik eğitime destek kurslarımız oldu. Bunun yanında öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek için farklı alanlarda kurslar açtık. Önümüzdeki günlerde de resim ve müzik kursunu tekrar açacağız. Ücretsiz olan bu kurslara tüm öğrenciler katılabilir. Güzel sanatlar liselerine ve üniversitelerin yetenekle öğrenci alan bölümlerine girmek isteyen öğrencilerimiz de bu kurslardan yararlanabilir, başvurularımız başladı. Sayının çokluğuna göre kaç sınıf açacağımızı belirleyeceğiz” dedi.




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