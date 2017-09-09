Leonardo Da Vinci Derneği yeni döneme hızlı giriyor

Diyarbakır’da daha çok dezavantajlı gençlere yönelik hizmet veren Leonardo da Vinci Eğitim Kültür Sanat Derneği, yeni dönemde açacağı kurslarla gençlerin eğitim açıklarını kapatıp hobilerine yönelmelerini sağlayacak. Bu kapsamda dernek bünyesinde TEOG, YGS-LYS kurslarının önümüzdeki günlerde açılması planlanırken, resim, müzik, işaret dili ve ebru kurslarının açılması için de girişimlere başlandı. Kursların yanında Türkiye geneli ödüllü bir resim yarışması planlayan dernek, proje ile ilgili çalışmalarına da hız verdi.

Açacakları kurslarla ilgili bilgi veren Leonardo Da Vinci Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Mehmet Tekin, son yıllarda verdikleri kurslarla birçok öğrencinin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tekin, “Biz Diyarbakır’da daha çok maddi durumu yetersiz dezavantajlı gençlere yöneliyoruz. Bu kapsamda açtığımız kurslara da öncelikli olarak bu öğrencilerimizi alıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda açtığımız kurslar çok ilgi gördü. Bunun yanında önümüzdeki dönem için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda TEOG, YGS-LYS kurslarını önümüzdeki günlerde açmayı planlıyoruz. Halihazırda açmayı planladığımız resim, müzik, işaret dili ve ebru kursları ile ilgili girişimlerimiz tamamlandı. 1 ay içerisinde tüm kurslarımı açmış olacağız. Bunun dışında Türkiye geneli ödüllü bir resim yarışması projemiz var. Bu proje gerçekleşirse Türkiye’ye açılacağız” dedi.