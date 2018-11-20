‘Leyla'nın Evi' Diyarbakır'da sahnelendi

Zülfü Livaneli'nin romanları arasında yer alan ve Nedim Sabancı tarafından sahneye taşınan Leyla'nın Evi tiyatro oyunu 9. yılında Diyarbakır'da da sahnelendi.

Türkiye çapında 9 yıldır yaklaşık 900 kez farklı illerde sahnelenen oyunun geçtiğimiz yıllarda Diyarbakır'da gişesi açılmış fakat terör olayları nedeni ile sahnelenmemişti. Huzur ortamının sağlanmasının ardından Leyla'nın Evi adlı tiyatro, Meya Ajansı'nın organizasyonu ile ilk kez Diyarbakır'a geldi. Oyun öncesi Roberts kafede Diyarbakır kahvaltısı yapan oyuncular daha sonra kapalı gişe olarak seyirci ile buluştu.

Meya Ajansı Kurucu Müdürü Elif Yıldız, çeşitli etkinliklerle Diyarbakırlıların karşısına çıktıklarını söyledi. Yıldız, “Kurulduğumuz günden bu yana farklı organizasyonlarla daha önce Diyarbakır'a gelmeyen sanatçı ve tiyatro topluluklarını kentimizde ağırlamaya devam ediyoruz. Leyla'nın Evi oyunu bunlardan biriydi. Diyarbakırlılara, etkinliklerimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz” dedi.