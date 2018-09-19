İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lice Belediyesi Temizlik İşleri ekibinin yoğun mesaisi

Diyarbakır’ın Lice İlçe belediyesi, daha temiz bir Lice için dur durak bilmeden çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır'ın Lice İlçe belediyesi, daha temiz bir Lice için dur durak bilmeden çalışmalarına devam ediyor.


Lice Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Liceli vatandaşların hem sağlıklı bir ortamda yaşamaları için hem de görüntü kirliliğini önlemek amacıyla haftanın 7 günü her türlü olumsuzluğa karşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha temiz bir ortam için çalışmalarda bulunduklarını belirten Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, ekiplerin belirlenen program çerçevesinde ilçede oluşan görüntü kirliliğini önlemek ve vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamalarını hedeflediklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.