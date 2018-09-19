Lice Belediyesi Temizlik İşleri ekibinin yoğun mesaisi

Diyarbakır'ın Lice İlçe belediyesi, daha temiz bir Lice için dur durak bilmeden çalışmalarına devam ediyor.

Lice Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Liceli vatandaşların hem sağlıklı bir ortamda yaşamaları için hem de görüntü kirliliğini önlemek amacıyla haftanın 7 günü her türlü olumsuzluğa karşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha temiz bir ortam için çalışmalarda bulunduklarını belirten Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, ekiplerin belirlenen program çerçevesinde ilçede oluşan görüntü kirliliğini önlemek ve vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamalarını hedeflediklerini söyledi.