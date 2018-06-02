Lice Belediyesi’nden çiftçilere destek

Yerel üreticiyi desteklemek için Lice ilçesinde hayvancılıkla uğraşan küçük köy çiftliklerinin daha kaliteli süt üretimi sağlaması, süt üretiminin modernleştirilmesi ve çiftçilerin daha fazla gelir elde edebilmesi amacıyla çalışmalar yapan Lice Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi desteğiyle sağlanan 10 süt sağım makinesi dağıtımını gerçekleştirdi. Dağıtım töreninde konuşan Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, “Süt üretim miktarını ve kalitesini artıracak, küçük ve orta girişimcilerin gelir seviyesine katkı sağlayacak proje bölge sakinleri için çok anlamlı olup, böylesi önemli bir projenin gerçekleşmesinde desteklerinden ötürü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.