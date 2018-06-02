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02 Haziran 2018 16:03

Lice Belediyesi’nden çiftçilere destek

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Lice ilçe Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan Liceli çiftçilere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi desteğiyle sağlanan süt sağım makinelerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Lice Belediyesi’nden çiftçilere destek

02 Haziran 2018 16:03


Yerel üreticiyi desteklemek için Lice ilçesinde hayvancılıkla uğraşan küçük köy çiftliklerinin daha kaliteli süt üretimi sağlaması, süt üretiminin modernleştirilmesi ve çiftçilerin daha fazla gelir elde edebilmesi amacıyla çalışmalar yapan Lice Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi desteğiyle sağlanan 10 süt sağım makinesi dağıtımını gerçekleştirdi. Dağıtım töreninde konuşan Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, “Süt üretim miktarını ve kalitesini artıracak, küçük ve orta girişimcilerin gelir seviyesine katkı sağlayacak proje bölge sakinleri için çok anlamlı olup, böylesi önemli bir projenin gerçekleşmesinde desteklerinden ötürü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.




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