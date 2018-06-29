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29 Haziran 2018 16:48

Lice Belediyesinden ’Çocuk İhmali ve İstismarı’ konulu seminer

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi tarafından çocuk istismarının önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çocuk istismarı ve ihmali konulu seminer düzenlendi.

Lice Belediyesinden ’Çocuk İhmali ve İstismarı’ konulu seminer

29 Haziran 2018 16:48


Lice Belediyesi Aile Destek Merkezi Konferans salonunda Ahmet Toprak Çok Programlı Lise öğretmeni Nilüfer Canbay Bayramlı tarafından verilen seminer çok sayıda katılımcı tarafın takip edildi. Seminerde, çocuk istismarı, çocuk hakları, istismar ve ihmalin tanımları, istismar ve ihmale neden olabilecek riskler hakkında bilgi verildi. Çocuk istismarı, cinsel istismara uğrayan çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiğini ve çocuk istismarının psikolojik etkileri konularına değinildi. Seminere katılan vatandaşlar seminerin oldukça yararlı olduğunu ifade ederek Lice Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.




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