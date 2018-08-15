Lice belediyesinden yol yıkama çalışması

Belediyenin temizlik ekiplerince tazyikli suyla temizlenen sokak ve caddelerde biriken toz, toprak ve çamurdan arındırılarak bayrama hazırlanıyor. Halkın genel sağlığını ilgilendiren konularda hassas davranarak temizliğe önem gösteren Lice Belediyesi, bu kapsamda sokakların daha temiz ve hijyenik olmasını sağlıyor. Böylece yol kenarları ve kanallarda biriken çöpler nedeniyle çevreye yayılan kokuların önüne geçmiş oluyor.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik burada el birliği ile vatandaşlara nasıl hizmet yapabileceklerinin anlayışında olduğunu belirtti. Başkan Çelik, “Belediyemizin önem verdiği en önemli konulardan biri de çevre temizliğidir. Amacımız halkımızın daha temiz yollarda yürümesidir” dedi.