Lice kapalı pazar yeri hizmete girdi

Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yaklaşık 2 bin 200 metrekare alan üzerine inşa edilen, Lice kapalı pazar yeri inşaatı tamamlandı.

Lice ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların talebi üzerine, projelendirilen ve geçtiğimiz aylarda temeli atılan, Lice kapalı pazar yeri inşaatı tamamlandı. 2 bin 200 metrekare alanda yapılan pazar yeri, vatandaşların rahat alışveriş yapabileceği bir merkez haline geldi. Ayrıca kapalı pazar yerinde kırsaldan gelen kadınların dinlenebileceği özel bir alan oluşturuldu. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, kapalı pazar yeri inşaatına başladıklarını belirten Lice Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, Lice kapalı pazar yerini vatandaşların daha rahat ve temiz olanaklar içinde alışveriş yapabilmeleri için planladığını belirterek kapalı pazar yerinin Lice ilçesine hayırlı olmasını diledi.