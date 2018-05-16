‘Lice Sanatla Buluşuyor’ projesi ilk meyvelerini vermeye başladı

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinan Başak Lice Sanat Atölyesindeki çocukların çalışmalarının yer aldığı resim sergisi açılışı gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi Parkında gerçekleşen sergiye Lice halkı büyük ilgi gösterdi. Serginin açılışını gerçekleştiren Başkan Başak, Lice’de fiziki ve sosyal mekanlarda gerçekleştirilen iyileştirmelerin yanı sıra, spor ve sanatla kent kültürünü ve kentlilik bilincini inşa etmeye çalıştıklarını söyledi. Bu çerçevede Liceli çocuklar için kurulmasına büyük destek verdikleri ‘Lice Sanatla Buluşuyor’ projesin çalışmalarına önem verdiklerini kaydeden Başkan Başak, “Bu serginin oluşmasında emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.