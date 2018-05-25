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25 Mayıs 2018 13:40

Lice ve Bismil’den Başkan Atilla’ya Ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İçişleri Bakanlığınca Lice İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Abdülkadir Çelik’le Bismil Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kerem Süleyman Yüksel’i makamında ağırladı.

Lice ve Bismil’den Başkan Atilla’ya Ziyaret

25 Mayıs 2018 13:40


Kastamonu Ağlı Kaymakamlığından Lice İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Abdülkadir Çelik ile Kastamonu Taşköprü Kaymakamlığından Bismil Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kerem Süleyman Yüksel, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’yı ziyaret etti. Çelik ve Yüksel ile makam odasında bir süre görüşen Başkan Atilla, belediyelerin çalışmalarıyla ilgili istişarede bulundu. Başkan Atilla, Çelik ve Yüksel’e yeni görevlerinde başarılar diledi.




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