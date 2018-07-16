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16 Temmuz 2018 11:40

Lice’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkuyla kutlandı

Diyarbakır’ın Lice İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak için ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinliği düzenlendi.

Lice’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkuyla kutlandı

16 Temmuz 2018 11:40


Lice İlçe Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öğle namazına müteakip Lice Cantürk Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program mevlit ve duaların okunmasının ardından Lice Jandarma Komando taburunda şehitlerin anısına 120 adet fidan dikimi gerçekleştirilerek devam etti. Daha sonra Lice Belediyesi bahçesinde devam eden programda demokrasi nöbetlerinde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi. Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik programda yaptığı konuşmada, canlarını feda etmekten çekinmeyen bu milletin, darbecilerin tank ve toplarına karşı büyük bir kahramanlık gösterdiğini söyledi. Çelik, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, barış ve kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeyeceğiz. 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Her 15 Temmuz’u anarken şehitlerimize milletçe bir kez daha dualarımızı ve şükranlarımızı sunacağız" dedi.


Program şehitlere ait belgesel sunumu ve demokrasi nöbetiyle devam etti.




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