Lice’de alınan tedbirler faciayı önledi

Patlamada, köye bağlı bir mezradaki bazı evler de hasar gördü. Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Başak alınan tedbirler sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirterek, saldırıdan yine bölge halkının zarar gördüğünü ifade etti.

Lice ilçesi Duru Jandarma Karakol Komutanlığına bu sabah saatlerinde bomba yüklü kamyonetle düzenlenen intihar saldırısında karakol çevresinde alınan önlemler hayat kurtardı. Hani ilçesinden çalınan 33 ACF 42 plakalı kamyonetle düzenlenen saldırıda, karakol önüne konuşlandıran beton bariyerler ve yolun dışarıdan verilmesi sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Nöbet kulübesinde bulunan bir askerin hafif şekilde yaralandığı saldırıda, telefon ve elektrik direkleri zarar gördü. Duru köyüne bağlı Hacı Musa mezrasında bulunan bazı evler de hasar oluştu.

“Maddi hasar dışında kayıp yok”

Olay yerinde incelemelerde bulunan Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Başak, terör örgütünün yaptığı bu saldırıda yine bölge halkının zarar gördüğünü belirterek, “Beton blokajlar ve yolun dışarıdan verilmesi sayesinde herhangi bir can kaybı ve ciddi yaralanma olayı gerçekleşmemiştir. Araç Plaka Tanıma Sistemine (PTS) girdikten 100 metre sonra bomba yüklü araç kendini patlatıyor ve karakolumuza 75 metre mesafede patlatıyor. Patlamanın tesiriyle 5 metre derinliğinde bir çukur oluşuyor. Maddi hasarlar dışında bir kayıp olmamıştır. Terör örgütünün yaptığı bu saldırıda yine bölge halkımızın imkanları zarar görmüştür. Gördüğünüz gibi yol ulaşıma kapandı. En kısa zamanda tadilatını yaptıktan sonra açılacaktır. Telefon hatları zarar gördü. Elektrik hatları zarar gördü. İnşallah bu tür saldırılar bir daha olmaz” dedi.

“Teröristin cesedi paramparça olmuş”

Teröristin PTS’de görüntüsünün olduğunu aktaran Başak, şunları kaydetti:

“Arkadaşlar onun üzerinde çalışıyor. Ceset paramparça olmuş, DNA örneklerinde çıkan sonuç paylaşılacaktır. Dün akşam aracın kaçırıldığı ihbarı gelmişti. PTS kaydımıza girdik. PTS’den geçerken sistem alarm veriyor, nöbetçi arkadaşlar da onun farkına varıyor. 75 metre sonra kendini patlatıyor. Lice halkı bu olaylardan bıkmış durumda. Bugünkü olay bile Lice halkımıza zarar verdi. Vatandaşımız artık huzur istiyor. Şu an örgüt katılımın en düşük olduğu seviyede. Vatandaş desteği düşmüş durumda. Vatandaş huzur istiyor. Bu tür olayların bir daha Lice’de yaşanmasını istemiyorlar. Lice bu tür şeylerle anılmak istemiyor. Lice’nin çok daha güzel anılacak şeyleri var. Biz artık esrarla, terör olaylarıyla anılmak istemiyoruz.”