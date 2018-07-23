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23 Temmuz 2018 11:07

Lice’de etkisiz hale getirilen teröristle birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristle birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi.

Lice’de etkisiz hale getirilen teröristle birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi

23 Temmuz 2018 11:07


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Lice ilçesi Kijikbadem mevkiinde pusu, dinleme, keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden Jandarma İç Güvenlik Timi tarafından 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 00.25’de bir grup teröristle silahlı çatışma sağlanmıştır. Çatışmada neticesinde 1 terörist, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 5 adet dolu M-16 Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet el bombası, 1 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet el dürbünü ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen terörist hakkında adli işlemlere başlanmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, el bombası ve antitank roketatar mühimmatı Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.




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