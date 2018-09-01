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01 Eylül 2018 13:31

Lice’de kapalı pazar yeri yapımında sona gelindi

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi tarafından kente kazandırılacak olan kapalı pazar yerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Lice’de kapalı pazar yeri yapımında sona gelindi

01 Eylül 2018 13:31

Yaklaşık 2 bin 200 metrekare alan üzerine inşa edilen Lice Kapalı Pazar Yeri inşaatı büyük oranda tamamlanarak bitme noktasına geldi.


Lice ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların talebi üzerine projelendirilen ve geçtiğimiz aylarda temeli atılan Lice kapalı pazar yeri inşaatının kaba inşaatı tamamlanarak üzeri kapatıldı, pazar yerinin çevre düzenlemesi için de çalışmalara başlandı. 2 bin 200 metrekare alanda yapılan pazar yeri tamamlandığında vatandaşların rahat alışveriş yapabileceği bir merkez haline gelecek.


Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine kapalı pazar yeri inşaatına başladıklarını belirten Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, inşaatın yüzde 90’ının bitme aşamasında olduğunu söyledi. Kaymakam Çelik, "Lice kapalı pazar yerini vatandaşlarımızın daha rahat ve temiz olanaklar içinde alışveriş yapabilmeleri için planladık. 2 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olan kapalı pazar yerimizde kırsal mahallelerimizden gelen kadınlarımız için özel dinlenme yeri, zabıta hizmet binası ve tuvaletler halkımızın hizmetine sunulacak. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun" dedi.




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