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26 Mayıs 2018 11:35

Lice’de kapalı pazar yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi tarafından yapılacak olan Kapalı Pazar yeri inşaatı için temel atma töreni düzenlendi.

Lice’de kapalı pazar yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi

26 Mayıs 2018 11:35


Kapalı Pazar yeri temel atma töreni, Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik’in katılımıyla gerçekleştirildi. Kaymakam Çelik, bu pazar yeri daha sağlıklı koşullarda hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi. Çelik, “Esnafın talepleri doğrultusunda, onların daha rahat, daha sağlıklı bir ortamda geçimlerini temin etmeleri amacıyla pazar yerimizi kapalı bir pazar haline getirmeye başlıyoruz. Böylelikle esnafımız yazın güneşten, kışın kardan, yağmurdan korunmuş olacak. 2 bin 200 metrekare alana sahip bir alanda yapılacak. Ayrıca Kapalı pazar alanında uzaktan gelen kadınlarımız için özel bir alan oluşturulacağız” dedi.




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