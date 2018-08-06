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06 Ağustos 2018 14:35

Lice’de kilitli parke taşı ve bordür çalışmaları hızla devam ediyor

Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Lice’de kilitli parke taşı ve bordür çalışmaları hızla devam ediyor

06 Ağustos 2018 14:35


Lice Belediyesi ilçe merkezindeki imkan ve hizmetlerin tamamını kırsal mahallelere de götürüyor. İlçenin her noktasında yaşayan vatandaşların hizmetlerden eşit faydalanmasını amaçlayan belediye, ilçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de hummalı bir çalışma yürütüyor. Lice Belediyesi fen işleri müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde 36 bin metrekare bordür, Oyuklu kırsal mahallesinde 26 bin metrekarelik yapılması planlanan kilitli parke taşı döşemesi çalışmalarına başladı.


Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, ilçede merkez ve kırsal mahallelerde önemli yatırımlara imza attığını ve ilçe halkıyla el ele vererek daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçe hedeflerine ulaşacağını belirtti.




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