Lice'de Mevlid Kandili kutlandı

Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi ve Müftülüğünün Mevlid Kandili münasebetiyle ortaklaşa düzenlediği Kur'an-ı Kerim ziyafeti, Liceli vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Lice Müftülüğüne bağlı görevliler Mevlid Kandili vesilesiyle ilçede bulunan kapalı spor salonuna gelen vatandaşlara Mevlid Kandili ile ilgili bilgiler aktarılarak Mevlid okundu. Etkinliğe katılan vatandaşlara Lice Belediyesi tarafından kandil simidi, lokum ve gülsuyu ikram edildi. Lice İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik Hz. Muhammed'sn dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilini bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çelik, “Kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir. Hazreti Peygamberimizin doğduğu bu özel günde Yaradan'dan, af ve merhamet dilerken, insanlarımız arasında sevgi, birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesini temenni ediyorum. Mevlid Kandilinin tüm Liceli vatandaşlarımıza, ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.