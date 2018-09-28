Lice'de saat kulelerinin yapımı tamamlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, yapımı tamamlanan saat kuleleri vatandaşın hizmetine sunuldu.

Lice Belediyesi tarafından Lice-Kulp karayolunda ve ilçe merkez çarşısında yapılan saat kuleleri ile ilçe bambaşka bir görünüme kavuştu. Belediye, merkez çarşısında yapmış olduğu Meydan Prestij Projesi konseptine uygun olarak 2 adet saat kulesi yapımını tamamladı. 2,20 metre çapında, 9 buçuk metre yüksekliğinde, doğal Midyat taşı ile yapılan saat kuleleri ile ilçe eşsiz bir görünüme kavuşturuldu.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, ilçenin gelişmesi ve güzelleşmesi için tüm olanakları seferber ettiklerini söyledi. Çelik, İlçe merkez çarşısında ve Lice-Kulp yolu üzerinde ilçe giriş kavşağında Lice'nin ihtiyacı olan saat kuleleri yapıldı. İlçemizi daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir” dedi.