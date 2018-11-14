Lice'de ‘Sıfır Atık Projesi' devam ediyor

Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında kurumların atıkları geçici atık depolama alalında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehir Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında 2018 yılı son 5 ayın sonuçlarına göre Lice'de 3 bin 567 kilogram kağıt, bin 79 kilogram plastik, 325 kilogram cam atık ve 421 kilogram metal atık geri dönüştürüldü. Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluk olduğunu belirtti. Çelik, “Çevre kendilerine miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Daha temiz bir Lice için hepimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklarımız var. Atıkları kaynağından ayrıştırarak hem çöp miktarını azaltabilir hem de geri dönüşüme katkı sunabiliriz. Kaynakların tasarruflu kullanılması ve ekonominin güçlenmesi noktasında bu bilincin kazanılması gerekiyor. Farkındalık çalışmamızın bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.