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05 Temmuz 2018 15:30

Lice’de teröristler, baba ve oğlunu öldürdü

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde iki erkek cesedi bulundu.

Lice’de teröristler, baba ve oğlunu öldürdü

05 Temmuz 2018 15:30

Hayvancılıkla uğraşan baba ve oğluna ait olduğu belirlenen cesetlerin üzerinde terör örgütü PKK mensuplarınca bırakılmış not bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Lice ilçesi Yalımlı köyü Leyhosor mezrası Üçyol mevkisinde iki erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. İncelemede, cesetlerin bölgede hayvancılık yapan Remzi Güler (48) ve oğlu Mahmut Güler’e (24) ait olduğunu belirledi. Baba ve oğlunun ateşli silahla öldürdüğü de tespit edilirken, cesetlerin birinin üzerinde terör örgütü PKK mensuplarınca bırakılmış not bulundu.


Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Silvan ilçesi Cami Mahallesi’nde ikamet etmekte iken geçimlerini sağlamak maksadıyla Lice İlçesi Yalımlı Köyü Leyhosor mezrasında hayvancılık faaliyetinde bulunan baba ve oğlu, Üçyol mevkiinde bugün 13.00’de ölü olarak bulunmuştur. Maktulün üzerinden çıkan nota istinaden baba ve oğlunun, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca ateşli silahla öldürüldükleri yönünde bilgilere ulaşılmıştır. Lice Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince otopsi ve soruşturma işlemlerine devam edilmektedir” denildi.




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