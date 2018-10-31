Lice'de uyuşturucuya karşı tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı ‘Pembe Aslında Siyahtır' adlı tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü.

Diyarbakır'ın Lice İlçe Belediye Başkanlığı sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen uyuşturucunun zararlarını anlatan ‘Pembe Aslında Siyahtır' adlı tiyatro gösterisi gençler tarafından yoğun ilgi gördü. Ortaöğretim ve lise öğrencilerine uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı, ‘Pembe Aslında Siyahtır' adlı tiyatro oyunu Ayşe Toprak YBO Çok Amaçlı Salonunda izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dört ayrı seans şeklinde gösterimi yapılan tiyatro gösterisini gençler ilgiyle izledi. Tiyatronun sonunda kısa bir konuşma yapan Balans Tiyatrosu oyuncusu Ömür Akkan, tiyatronun gerçekleşmesini sağlayan Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik'e teşekkür ederek, ‘Pembe Aslında Siyahtır' oyununun gençliğe tozpembe olarak sunulan uyuşturucunun çok zararlı olduğunu belirtti. Bu yüzden çevrelerinde uyuşturucu kullanan ya da satan birilerini gördüklerinde polise bildirmeleri gerektiği konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.