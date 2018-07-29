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29 Temmuz 2018 12:24

Liceli çocuklar Karadeniz turunda

DİYARBAKIR (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lice ilçe Gençlik Merkezinde yıl boyunca resim ve müzik dersi alan çocuklar, Karadeniz gezisiyle stres attı.

Liceli çocuklar Karadeniz turunda

29 Temmuz 2018 12:24


Diyarbakır’ın Lice ilçe Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen ’Lice Sanatla Buluşuyor’ projesi kapsamında 1 yıl içinde 100’e yakın çocuk resim ve müzik eğitimi aldı.


Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, Lice için bu projenin çok önemli olduğunu belirterek, “Çocuklarımız 1 yıldır çok güzel çalışmalara imza attı. Kırsal mahallelerimizden ilçeye gelerek resim ve müzik derslerine katıldılar. Çocuklarımız böyle istekli ve azimli olduğu sürece onlara yönelik çalışmalarımız devam edecek. Çocuklarımıza kültür ve sanat anlamında yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Gezi kapsamında projede yer alan 39 çocuk Erzurum, Amasya, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra doğa harikası yaylaları ve diğer önemli yerleri gezdi. Geziye katılan çocuklar geziden çok memnun kaldıklarını ifade ederek destekleri için Lice Belediyesine teşekkür etti.




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