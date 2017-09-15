Liceliler fabrikalarına kavuşuyor

Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinan Başak, yaptığı açıklamada, ilçenin en büyük sıkıntılarından birinin işsizlik olduğunu söyledi. Fabrikayı işleten Toprak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Etfal Ertekin ve şirket koordinatörü Ayhan Aydın’ı fabrikaların durumunu görüşmek için ilçeye davet eden Başak, "İlçemizde yağ, yem ve mermer fabrikası var. Bu fabrikaların her şeyi hazır olmasına rağmen işlem görmüyor. İnşallah bunların açılması için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Eskiden teröristlerce yol kesmeler oluyordu. Şimdi oralarda üs bölgelerimiz var. Yol güvenliğini sağlayacağız. Daha önce kamyonlar yakılıyordu. Şimdi öyle bir sıkıntı da kalmayacak. Devletimiz bölgede asla güvenlik zafiyetine izin vermeyecektir” dedi.

Başak, Toprak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte atıl durumda olan yağ ve yem fabrikalarını gezerek incelemelerde bulundu. Toprak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Etfal Ertekin, “Yıllardır atıl durumda olan fabrikalarımız inşallah devletimizin desteğiyle yeniden hayata geçireceğimize inanıyorum” dedi.