Lice’nin ilk modern taziye evinin temeli dualarla atıldı

Taziye evinin temel atma törenine katılan Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, belediyeciliğin sadece yol yapımı ve kentin temizliği olmadığını, bunun yanında halkın manevi ihtiyaçlarını da karşılamak gerektiğini ifade etti. Çelik, “Taziye kültürü büyüklerimizden bize kalan bir miras. Bizler de bu değeri gelecek nesillere aktararak yaşatılmasını amaçlıyoruz. Lice’de modern anlamda bir taziye evine ihtiyaç vardı. Bu anlamda halkımızdan gelen talepleri değerlendirerek Müminağa mahallemizde modern bir taziye evi inşaatına başladık. 900 Metrekare kurulu alana sahip olacak olan taziye evinin içerisinde kadın ve erkekler için ayrı salon, gasilhane, morg ve kuran kursu yer alacak. En kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.