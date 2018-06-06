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06 Haziran 2018 18:04

Lice’nin kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’ın Lice ilçe belediyesi, kırsal alanda bulunan mahalle ve sokaklarda başlattığı yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Lice’nin kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor

06 Haziran 2018 18:04


Lice ilçesinde kırsal, merkez mahallelerde yol açma, genişletme çalışmaları ve stabilize yol çalışmaları devam ediyor. Lice Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir noktasında sürdürdüğü yol yapım çalışmaları kapsamında Esenler, Sağlam, Ortaç, Arıklı, Serin ve Kılıçlı kırsal mahallelerinde stabilize yol ve betonarme büz döşeme çalışması gerçekleştirdi. Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik, şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti. Kaymakam Çelik, “Halkımızın istekleri doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak sınırlarımız içerisindeki tüm mahallelerde bu çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Belirli çalışma periyotları içerisinde diğer tüm kırsal mahallelere de aynı hizmeti götürmeye devam edeceğiz. Bütün planlarımızı programlarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Lice Belediyesi olarak hizmetin gitmediği hiçbir yer bırakmayacağız" dedi.




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