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26 Kasım 2017 14:00

Lütfiye Atilla kadınlarla bir araya geldi

Kadına yönelik şiddete ve kadın istihdamına yönelik çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kentte kamu kurumlarında ve Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif çalışan kadınlara yönelik kahvaltı etkinliği düzenledi.

Lütfiye Atilla kadınlarla bir araya geldi

26 Kasım 2017 14:00

Etkinliğe Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla da katıldı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kentte kamu kurumlarında ve Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif çalışan kadınlara yönelik kahvaltı etkinliği düzenledi. Etkinliğe Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker, daire başkanlığı personelleri, ilçe belediyeleri kadın ve aile hizmetleri birimi çalışanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.


Gazi Köşkü’nde düzenlenen programda kentteki kadın çalışmaları ele alındı. Büyükşehir Belediyesinin kadın çalışmaları ile ilgili bilgi veren Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker, Büyükşehir Belediyesinin STK’larla kadın istihdamı için yürütülebilecek çalışmalar üzerine bilgi alışverişinde bulundu. Atilla ise kadın çalışmaların önemine dikkat çekerek yapılacak tüm çalışmalara destek olacağını ifade etti.


Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.




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