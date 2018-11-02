Lütfiye Atilla Kelebek Hastaları ile bir araya geldi

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Kelebek Hastaları ve aileleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Ekim ayının son haftası olarak kabul edilen 'Kelebek Hastalığı Haftası' nedeniyle Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Derneğin Başkanı Şenay Çalışır tarafından karşılanan Atilla, derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı. Kelebek hastaları ve aileleriyle görüşen Atilla, sorun ve taleplerini dinledi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastalar ve aileleri ise, Atilla'ya ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

Kelebek Hastalığı Haftası nedeniyle açıklama yapan Atilla, “Kelebek Hastalığı Farkındalık Haftası'nda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, bu hastalığı Diyarbakır'da yaşayan bütün Kelebeklerimizin farkındayız ve yanındayız. Sizlerde farkında olun. Bütün Türkiye'yi bu farkındalığın farkında olmaya davet ediyorum” dedi.