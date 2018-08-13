ABD ile yaşanan kriz sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’yastık altındaki dolar ve eurolarınızı bozdurun’ çağrısının ardından birçok vatandaş döviz bürolarına akın etti. Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Burhan Gül de dolar ve eurosu olmadığı için bir nebze de olsun destek ve örnek olmak amacıyla bir aylık maaşını almamaya karar verdi. Sosyal medya hesabından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na mesaj atan Gül, “Maaşsız yaşarız ama vatansız yaşayamayız” diyerek bu ay alacağı maaşı istemediğini duyurdu.

“Herkesin elini taşın altına koyması lazım”

Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Spor Şube Müdürü Gül, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘yastık altındaki dolarlarınızı bozdurup ülke ekonomisine katkıda bulunun’ diye bir çağrısı vardı. Benim de dolar ve altınım yok ama maaşım var. Ülkeme destek olmak amacıyla maaşımı bu ay almak istemiyorum. Sosyal medya aracılığıyla Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ve Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan’a bu ay maaş almak istemediğimi duyurdum. Bu ülke batarsa hep birlikte batarız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, “Bu gemide birlikte varız”. Hepimizin elini taşın altına koyması lazım. Vatan gidince ne maaş kalıyor ne iş kalıyor ne aile kalıyor. Irak’ta, Suriye’de, Libya’da bunun birçok örneği var. Bu yüzden bizim de vatanımıza sahip çıkmamız lazım. Biz maaşsız bir ay, iki ay yaşayabiliriz ama vatansız yaşayamayız. Bu konuda iş adamlarına, mülki amirlerine, devlet memurlarına da büyük görevler düşüyor. İnşallah herkes gerekli desteği verir”