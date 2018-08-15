Mahallelerin çehresi değişiyor

Şehitlik mahallesinde yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden ve birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Kartal, onarım ve yenilemesi gereken her bölgede çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez mahalle kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın ilçenin dört bir yanında kaldırım, bordür ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce Şehitlik Mahallesi ve Fabrika Mahallesi’nde başlatılan kaldırım ve yol düzenleme çalışmaları, kavurucu sıcaklara rağmen aksatılmadan sürdürülüyor. Ekipler son olarak Güney İlçe Otogarı kavşağındaki mezarlıklar caddesi ve DSİ ile tren rayları arasındaki yollarda yürüttüğü kaldırım çalışmalarını tamamladı ve vatandaşlarımızın hizmetine sundu.

Mahalle sakinleri, Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mahallelerinde yürüttüğü kaldırım çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’a teşekkür etti.