Mardin’de polise çirkin saldırı

Kameralara saniye saniye yansıyan saldırıda polis memuruna aldığı darbelerle 7 gün iş göremez raporu verilirken, saldırgan çıkarıldığı savcılıkta tutuklanma istemiyle sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Mayıs 2018 günü saat 20.00 sıralarında eski Mardin 1. Cadde Cumhuriyet Meydanında yaşanan kavgaya müdahale eden polis memuru Metin Yurt, Mehmet Yertum isimli şahsı kenara çekip bilgi almak istedi. Bu arada Mehmet Yertum’un kardeşi Aydın Yertüm olay yerine gelerek polisin yakasını tutup ağabeyini götüremeyeceğini söyledi. Yakasını bırakmayan Aydın Yertüm’dan kurtulmaya çalışan polis memuru Metin Yurt’un, biber gazı kullanması üzerine Aydın Yertüm polis memuruna yumruk ve tekmelerle saldırdı. Saldırı anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, olay sonrasında hastaneye kaldırılan polis memurunun sol gözaltında şişlik, sol gözde kanama, alında sıyrık ve kızarıklık, boyunda kızarıklık ve şişlik tespit edildi. Doktor raporunda hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen polis memuruna 7 gün iş göremez raporu verildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli 14 Mayıs 2018 tarihinde çıkarıldığı nöbetçi savcılık tarafından tutuklanma istemiyle bir üst mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.