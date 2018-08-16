Medikal firması engelli bireylerin umudu oldu

Medikal firması engelli bireylerin isteği doğrultusunda engelli araçları hazırlarken, bunun yanı sıra direk hastaların kullanımına uygun sağlık bakanlığı onaylı dizlik, korse, el bilek ateli, ayak bilekliklerinin üretilmesi hastanelerde kullanılan cerrahi önlükler, ziyaretçi önlükleri, sedye örtüleri ve winlex kumaştan üretilen ceset torbalarının da üretilmesi için çalışmalar yapıyor. İMECE Medikal Ortopedi Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Elhakan, 2014 yılından bu yana Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde faaliyet yürüttüklerini belirtti. Elhakan, “2018 yılı içerisinde kendimizi bölge ve ülke ekonomisine destek olmak, istihdamı artırmak, 1 nebzede olsa ihtiyaç sahiplerine katkı sağlayabilmek adına kurmuş olduğumuz medikal firması olarak medikal ortopedi malzemeleri direk hastaların kullanımına uygun sağlık bakanlığı onaylı dizlik, korse, el bilek ateli, ayak bilekliklerinin üretilmesi hastanelerde kullanılan cerrahi önlükler, ziyaretçi önlükleri, sedye örtüleri ve winlex kumaştan üretilen ceset torbalarının da üretilmesi için hazırlanmış olduğumuz son sistem elektronik makinelerle genç ve dinamik personelleri ile hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara ürün satışı hedeflemekteyiz. Yaklaşan kurban bayramı sonrasında üretime başlamayı planlamaktayız” dedi.

Engellilere araç yapıyorlar

Öte yandan isteyen engelli bireyler için araç yaptıklarını da sözlerine ekleyen Elhakan, “Kendi üretimimiz olan ürünlere ek olarak bünyemizde olan bayilikler üzerinden temin ettiğimiz hastane cihazlarımız, engelli araçları, yetişkin ve çocuk hasta bezleri, akülü ve standart tekerlekli sandalyeler, walker, klozet gibi ürünlerin satışında da engelli vatandaşlarımıza hizmet sunmaktayız. İsteyen engelli kardeşlerimize istediği engelli aracı yaptırıyoruz. Kısmet olursa inşallah imalat işimizde 40 eleman çalıştıracağız istihdama yönelik desteğimiz olacaktır. Allah’ın izniyle aynı zamanda bilmeyenlere de sanat öğreteceğiz” diye konuştu.