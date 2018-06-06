AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili 1’inci Sıra Adayı Mehdi Eker, seçim çalışmaları çerçevesinde Yenişehir’e bağlı Şehitlik, Çakmak ve Yüksek Mahallelerini ziyaret etti. Ziyarette Eker’e, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, kurum müdürleri, Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri eşlik etti. İlk olarak Şehitlik Mahallesi’ni ziyaret eden Eker, Diyarbakır’ın bir dönem “Şark’ın Paris’i” olarak adlandırıldığını ve tekrar böyle olması için 24 Haziran seçimlerinin bir fırsat olduğunu belin altını çizdi. Eker, “24 Haziran’da seçime gidiyoruz. Bunun bizim için ne manaya geldiği, özellikle Diyarbakır açısından önemli bir değişime, bir fırsata dönüşebileceğini biz biliyoruz. İstiyoruz ki, Diyarbakır bu fırsatı iyi değerlendirsin. Çünkü burada yaşı bana yakın olanlar çok iyi hatırlarlar Diyarbakır’a Şark’ın Paris’i dendiği günleri. Gerçekten de sadece Güneydoğu’nun değil Doğu Anadolu Bölgesi’nin de en güzel, en gelişmiş her bakımdan en iyi şehirlerinden, en huzurlu şehirlerinden birisiydi. Fakat geçen zaman içerisinde Türkiye, terör belasıyla karşı karşıya kalınca, Diyarbakır gelişme hızını aynı hızla gerçekleştiremedi ve maalesef ağır sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bugün, AK Parti’nin bütün teşvik programlarına rağmen hala işsizlik varsa, istihdam sorunu varsa bunun sebebi ilgisizlikten veya yeteri kadar proje göndermemekten değil, temel sebebi terör, şiddet ve onun oluşturduğu güvensizlik ortamıdır” dedi.

“FETÖ deşifre oldu PKK ile etkin mücadele başlatıldı”

Son 2 yılda özellikle hain darbe teşebbüsünden sonra PKK ile daha etkin bir mücadele yapıldığını vurgulayan Eker, “Sebebi ise, ne zaman FETÖ deşifre oldu, onunla etkin mücadele yapıldı, silahlı kuvvetler içerisinde, emniyet içerisindeki bazı FETÖ mensupları deşifre oldu, ondan sonra PKK ile etkin bir mücadele başlatıldı. Demek ki, birbiriyle bir bağlantıları var. Yani bütün husus şuydu, bunlar Türkiye’nin huzur bulmasını istemiyorlar. Ne PKK ne de FETÖ istiyor. Dolasıyla Kürt meselesinin barış içerisinde çözülmesini istemiyorlar. Biri, bürokrasinin içinde bulunarak, bu barış çabaların sabote ediyordu, öteki de bombalayarak, adam öldürerek, terör uygulayarak sabote ediyordu. FETÖ deşifre olup, onların unsurları işten çekilip, hapse atılınca PKK ile daha etkin mücadele yapılmaya başlanıldı. Bu, şehre huzur getirdi” diye konuştu.

“PKK bozdu ve HDP de gerekli katkıyı sağlamadı”

Kürt meselesinin çözümünde daha önce atılan adımlara değinen Eker, şunları kaydetti:

“Biz, dört aşamalı süreci hayata geçirdik. Birlik beraberlik dedik, kardeşlik projesi dedik, anlara ağlamasın dedik, çözüm süreci dedik. Hepsini uyguladık. Dedik ki, bırakın silahları, eğer Türkiye’de adam öldürmediyseniz, kimseye zarar vermediyseniz, silahınızı bırakın gelin, burada siyaset yapın. Ne istiyorsanız, gelin burada söyleyin. Habur süreci dedikleri süreç buydu. Peki, bunu kim sabote etti, kim bozdu bunu? PKK bozdu bunu ve HDP de gerekli katkıyı sağlamadı. Yeni sorunlar üretilmeye başlanıldı.”