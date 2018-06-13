Mehdi Eker, OSB yatırımcısına müjdeyi verdi

OSB’de tekstil sanayi yatırımlarının önünde engel olan arıtma tesisi ihalesinin 21 Mayıs’ta yapıldığı müjdesini veren Eker, OSB’deki diğer ihtiyaçların da bir an önce giderilmesi için girişimleri başlattıklarını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, OSB yönetimi ve yatırımcı iş insanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. OSB konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Eker’in yanı sıra eski Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Kudbettin Arzu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aziz Odabaşı, kurum müdürleri, OSB’de yatırımları olan iş insanları ve parti il teşkilatı üyeleri katıldı.

OSB yönetim binası önünde OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aziz Odabaşı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılan Eker ve beraberindekiler daha sonra konferans salonuna geçti. Burada selamlama konuşmasını yapan Odabaşı, OSB için yaptığı çalışmalardan dolayı Eker’e teşekkür etti.

Eker, tekstil sanayi ve boya sanayi yatırımı yapacaklara müjdeyi verdi

Ardından konuşan Eker ise, yönetim kurulu üyeleriyle daha önce bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede kendisine 4 ana sorunun iletildiğini ve ivedi bir şekilde girişimler sonucunda tekstil sanayi yatırımlarının önünde engel olan arıtma tesisi ihalesinin 21 Mayıs’ta gerçekleştirildiği müjdesini verdi. Eker, “Organize Sanayi Bölgesinin gerek altyapısının düzeltilmesi, gerek daha verimli daha üretken bir üretim faaliyeti yapabilmesi için gerekli ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda her zaman biz destek verdik. Bu desteği vermeye devam edeceğiz. Yakın tarihlerde doğalgaz konusu başta olmak üzere, bir takım inşaat işleri, yol, ulaşım, demiryolu hattının çekilmesi kolaylıkları hususlarında ve arkasından da genişleme konusunda da bizim karınca kararınca desteğimiz ve katkımız olmuştur. Geçtiğimiz günlerde Aziz Odabaşı ve bazı üyeler bana geldi. 4 tane konu söylediler ihtiyaç alanı. Bunlardan bir tanesi altyapı ödenekleri, 3,5 milyon TL civarında bir paranın ödenmesi hususu. İkincisi atık su arıtma tesisi. Bu da bizim teşebbüsümüzden sonra kararlaştırılan ve ihalesi 21 Mayıs’ta yapılan bir husus. Genişleme alanına yönelik kamulaştırılacak arsalara yönelik ödenek talebi. Bir de ikinci ilave alanının yatırım programına alınması hususu. Tabi itfaiye ve benzeri konular görüşüldü. Ama özellikle bu söylediğim 4 husus Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye ricada bulunduk o da ‘üzerinde hassasiyetle duracağını ve talimat verdiğini’ ve Diyarbakır’a özel destek sağlanacağını söyledi. Arıtma tesisi ihalesinin 21 Mayıs’ta yapılacağını söyledi. Arıtma özellikle tekstil sanayi yatırımları için çok önemli, boya sanayi için çok önemli. Bunlar olmadan orada herhangi bir yatırımın, tesisin yapılması mümkün değil. Onun için bu arıtmanın yapılması lazım” dedi.

Konuşmaların ardından Eker ve beraberindekiler OSB’de bulunan fabrikaları gezdi.