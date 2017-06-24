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24 Haziran 2017 19:53

Mehdi Eker’in mezarlık ziyaretine yoğun güvenlik önlemi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, arife günü dolayısıyla aile mezarlığını ziyaret etti.

Mehdi Eker’in mezarlık ziyaretine yoğun güvenlik önlemi

24 Haziran 2017 19:53

Teröristlerin daha önce bombalı tuzak kurduğu mezarlık etrafında, asker ve polisler kuş uçurtmazken, bölge drone ile izlendi.


AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehdi Eker, eski Milletvekili Kutbettin Arzu, Bismil Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar ile birlikte, Bismil’e bağlı Tepe köyündeki aile kabristanına geldi. Arife günü dolayısıyla, annesi, babası, ağabeyi ve amcasının mezarlarını ziyaret eden Eker, dua okuyup, burada yakınları ve vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Eker, burada kendisini bekleyen çocuklara bayram harçlığını dağıttıktan sonra mezarlıktan ayrıldı.



Araziler drone ile izlendi


Terör örgütü PKK mensupları, geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesinde Eker’e suikast düzenlemek amacıyla, aile kabristanının çevresine 8 adet 12’şer kilogramlık tüp içerisine düzeneği yerleştirilmiş el yapımı bomba tespit etmişti. Ayrıca toplam 400 kilogram olan iki ayrı patlayıcı da Eker’in geçiş güzergahına yerleştirilmiş, bu patlayıcılar da güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde fark edilerek, olası bir saldırı önlenmişti. Bu olayın ardından Eker’in mezarlığa gelişi nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Asker ve özel harekat polisleri elleri tetikte beklerken, drone ile boş araziler tarandı.




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