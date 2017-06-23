Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Konfederasyonu Yönetim Kurulu kararıyla Gençlik ve Spor Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanlığına Mehmet Güneş’in getirildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, "Mehmet Güneş Gençlik ve Spor Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı sıfatıyla kuruluşumuzu Diyarbakır ili sınırları içerisinde temsil edebilir" denildi.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu’nun önümüzdeki günlerde Diyarbakır’a bir ziyaret yapacağı açıklandı.